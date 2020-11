A vida dos outros, segundo Sérgio Sousa Pinto

As palavras, infelizmente, não conseguem, por inabilidade minha, descrever a cara de Rui Tavares, que ficou mais embaraçado do que uma criança a mentir aos pais. Mas o deputado socialista, como é óbvio, tinha o nome debaixo de língua e avivou a memória do homem do Livre.

Por vezes esqueço-me de que foi um dos filmes da minha vida, mas há quem mo recorde de tempos a tempos. No último programa É Ou Não É, da RTP-1, Sérgio Sousa Pinto reavivou-me a grandeza desse filme quando explicou a Rui Tavares quem foi um dos principais elementos do Parlamento Europeu que comandou a família onde estava o PCP e o BE. Sérgio Sousa Pinto, que leu os mesmos livros que o antigo dirigente do BE e fundador do Livre, questionou Rui Tavares se ele se lembrava do nome do então líder da bancada comunista e trotskista, ao que o mentor do Livre disse, de forma envergonhada, que não se recordava.

No filme, A Vida dos Outros, um diligente funcionário da Stasi é encarregado de espiar a vida de uma atriz pela qual um ministro estava apaixonado e o ‘bufo’ acaba por se revoltar por ver a podridão do regime. Se a memória não me falha, penso que a atriz acaba por se suicidar, e o agente da Stasi é despromovido e atirado para umas catacumbas da polícia secreta da antiga Alemanha Democrática.

