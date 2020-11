"As crises podem ser momentos catalisadores de mudança"

No seu livro ‘Desenvolver Portugal, reflexões em tempo de pandemia’ pretende preparar os leitores para os desafios do futuro. Que desafios são esses?

São reflexões sobre a economia portuguesa em tempos de pandemia, num contexto da economia europeia e da economia global. A grande motivação foi dar o meu contributo para a análise das questões estruturais que afetam o nível de produtividade relativa de Portugal e que tem afetado o nosso fraco crescimento económico. Nos últimos 20 anos tivemos um crescimento económico anémico, um nível de valor acrescentado por pessoa quase estagnado e fomos perdendo terreno relativo não só no quadro dos países do alargamento que são nossos parceiros na União Europeia como também no quadro dos países da OCDE. Portugal está a caminho da cauda da Europa no rendimento per capita em paridades de poder de compra, apesar de nos últimos anos ter crescido um pouco mais do que a média, mas simplesmente como os outros estão a crescer muito mais, corremos o risco de caminharmos para a cauda da Europa. Ora, no contexto da pandemia e no contexto da quarentena comecei a refletir e a escrever sobre alguns destes temas e em julho resolvi, em vez de fazer artigos dispersos, produzir um livro com um conjunto de reflexões articuladas com vista a dar o meu contributo às novas gerações e aos agentes políticos, económicos e sociais sobre os fatores estruturais sobre os quais temos de atuar se queremos ter uma nova ambição de crescimento e de prosperidade para satisfazer os objetivos legítimos das pessoas de melhoria dos seus níveis de vida.

Fala do risco de uma quarta crise económica...

Quando os Governos na generalidade dos países resolveram encerrar parcelas das economias tornou-se evidente para mim que íamos ter uma crise económica que seria, desde o início do nosso regime democrático, a quarta crise económica. Tivemos a crise de 1977/78, a de 1983/84, a de 2011/2014 e agora íamos ter a crise de 2020. Há que chamar a atenção que as crises provocam custos sociais enormes para as pessoas, famílias e empresas, mas também podem ser momentos catalisadores de um processo de mudança. Sou um otimista, tenho esperança que mudem as mentalidades no sentido de atacarmos as questões estruturais da economia e da sociedade portuguesa para termos um maior valor acrescentado nacional e criarmos maior riqueza, mas isso exige a melhoria da produtividade, pois é fonte do crescimento económico e da prosperidade. Mas, para isso, é necessário interiorizar quais são as variáveis estruturais determinantes dos pilares fundamentais, críticos do processo de desenvolvimento económico e social. E são três: política institucional, económico-financeiro e social. Estes três pilares têm de ser objeto de ações estratégicas continuadas no sentido de atuarmos sobre o capital físico, humano e sobre a produtividade com vista a criarmos mais riqueza e assim criarmos as bases materiais para melhorar o nível de vida das pessoas.

Mas as anteriores crises tiveram como base problemas económicos e financeiros. Esta é diferente...

A crise de 77/78 derivou de erros na política económica, foi um problema de falta de divisas, crise na balança de pagamentos que está associado à instabilidade política que, na altura, se vivia. Caímos em pré-bancarrota, é um facto. Foi uma crise financeira, económica e social, mas não aprendemos . Depois de termos recuperado voltamos a ter políticas económicas inconsistentes e, em 1983, ainda com o escudo, voltámos a ter um problema de crise externa, isto é, falta de divisas para financiar importações e que teve na origem os défices externos do país e em défices públicos explosivos. Também aí não soubemos retirar as ilações, mas algo ficou, porque a partir de 1984/85 tivemos uma crise financeira, económica e social, mas as pessoas interiorizaram que era preciso estabilidade política e que era preciso a clarificação do modelo político-económico. Essa estabilidade política e essa clarificação do modelo político-económico veio com a entrada na então Comunidade Económica Europeia em 1986 que teve o suporte de 80% do eleitorado português. Contou apenas com a oposição do partido comunista e dos partidos mais à esquerda que estão hoje no Bloco de Esquerda. Nessa altura, aproveitámos uma lição das crises anteriores em que era preciso ter um modelo político-económico clarificado e isso aconteceu com a entrada na Comunidade Económica Europeia, foi a nossa opção por uma economia de mercado. Foi a escolha de uma democracia pluralista de acordo com um determinado tipo de valores: económicos, políticos e sociais. Foi uma opção, em que forças políticas foram vencidas, daqueles que queriam um modelo político-económico na chamada economia socialista de inspiração soviética.

E que ainda hoje são contra...

São aqueles grupos que ainda hoje são anti-União Europeia, anti-euro, anti-economia de mercado e anti-iniciativa empresarial privada. Esses grupos representam hoje cerca de 15% do eleitorado – se somarmos os votos do PCP e do BE. No entanto, houve uma clarificação à época. Mário Soares, que geriu a crise de 83/84 com Ernâni Lopes, pôs linhas vermelhas, precisamente porque optou por este tipo de modelo. Isto criou terreno para que Cavaco Silva tenha ganho as eleições e tenha sido primeiro-ministro durante 10 anos. Aproveitámos a ilação de que é necessário a estabilização do modelo político-económico, do modelo de tipo da economia, onde temos de ser competitivos e temos de procurar um posicionamento que nos permita criar mais riqueza para melhorarmos os índices de bem-estar económico e social. Mas quando digo que o nosso nível de vida relativo está estagnado posso dar exemplos. Em 1975, segundo dados da União Europeia, Portugal tinha em relação ao PIB per capita imparidades no poder de compra tomando como base 100 a União Europeia dos países desenvolvidos (que era a União Europeia a 15) tínhamos um índice 54,9% do nível de vida médio dos países mais desenvolvidos. Em 1985, tínhamos 55,7%, uma quase estagnação, mas em 1995, quando saí do Governo tínhamos 68,3%, ou seja, melhorámos quase 13 pontos percentuais em 10 anos. E em 2018 tínhamos 71,6%, portanto voltámos a estagnar.

Esta estagnação deve-se a medidas políticas ou por falta de vontade ou de capacidade?

Falta uma perceção de quais são as medidas que temos de tomar nos pilares político-institucional, económico-financeiro e social no sentido de criarmos condições para um crescimento económico sustentado e para um aumento da produtividade. O PIB per capita é consequência da multiplicação de dois fatores: o PIB a dividir pelo número de pessoas do país é igual ao PIB a dividir pelo número de pessoas que trabalham vezes a proporção do número de trabalhadores em relação à população total, aquilo a que os economistas chamam de taxa de participação. Se o segundo fator, que é a proporção da população ativa face à população total, não vai aumentar por razões demográficas e pelo envelhecimento da população então como é que podemos melhorar o rendimento per capita? Se há um fator que está constante ou com tendência para o decréscimo e que temos de aumentar é o PIB por hora trabalhada ou por número de trabalhadores. Isto é o que se chama produtividade do trabalho e esta variável depende da qualidade do enquadramento da atividade económica, da qualidade do sistema político, da qualidade das instituições, da qualidade das políticas públicas que estão relacionadas com a qualidade do sistema que enquadra a iniciativa empresarial. E este é o pilar político-institucional. O segundo fator é o pilar económico-financeiro que depende essencialmente das empresas, isto é, as empresas têm a obrigação de desenvolver modelos de negócio inovadores no sentido de aumentar o valor acrescentado nacional, produzindo bens e serviços para o mercado e para mercados cada vez mais competitivos, aumentando as exportações com vista a criar valor e aumentando os níveis de aptidão tecnológica. Isso depende do volume de capital fixo, isto é, do investimento produtivo e dos níveis de eficiência com que se utilizam os recursos humanos e financeiros afetados às organizações, a que chamamos de produtividade. E depois o pilar social tem que permitir o desenvolvimento das pessoas: o sistema educativo, de saúde, de proteção social, etc. Portanto, não há receitas milagrosas. É um trabalho contínuo ao longo de anos e anos sobre cada uma destas ações permanentes e sobre cada um destes pilares. Só assim conseguimos progredir e acabar com a situação de estagnação. E é por isso que digo que desta vez tem de ser diferente. Os apoios comunitários, desde o primeiro quadro comunitário de apoio aos seguintes, o QREN, o Portugal 2020 e agora o novo quadro financeiro plurianual 2021/2027, mais o fundo de recuperação e de resiliência, mais todo um conjunto de apoios o que é que visam? Ajudar no processo de convergência real, visa ajudar os países menos desenvolvidos a aproximarem-se mais do nível de vida dos países mais desenvolvidos. Mas Portugal tem progredido pouco nos últimos 23 anos. É a altura de nos interrogarmos porquê.

Vários relatórios internacionais apontam para a fraca produtividade portuguesa...

Exato e isso não tem a ver com o número de horas que trabalhamos, mas com os modelos de organização, de gestão e com a qualidade do enquadramento. É sobre a qualidade das políticas públicas e empresariais que temos de atuar permanentemente. É evidente que isso implica reformas, alterações no funcionamento de certos sistemas. Por exemplo, o funcionamento burocrático do funcionamento do Estado no sentido de colmatar um ponto fraco estrutural, face a esses países que nos estão a ultrapassar, que é a celeridade da justiça económica. Temos de atuar sobre o desenvolvimento das competências e isso significa que, se calhar, temos de dar um novo impulso ao desenvolvimento do ensino técnico-profissional. Tem de ser prioritário e não vejo isso no discurso político.

