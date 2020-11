Nunca atravessarás sozinho!

por Afonso de Melo, enviado à Suécia

ESTOCOLMO – Os semáforos para peões da Gamla Stan, a Cidade Velha, avisam as pessoas aos pares. Vários pares presumivelmente homossexuais, já que podemos observar o desenho estilizado de duas mulheres de mão dada com um coração no meio das duas ou de um homem com o braço sobre o ombro de outro. Há várias conjugações, mas as cores, sendo indiferentes, acabam por nunca o ser, como todos bem sabemos. Se se acender um sinal vermelho com uma moça de mãos dadas com outra – supondo que estou a interpretar corretamente esta nova linguagem dos semáforos, da qual nada sabia até agora – é possível entendê-lo como uma proibição. Proibição de atravessar a rua, é de certeza. O coração minúsculo traz à colação o carinho inerente. O facto de os semáforos trazerem bonecos aos pares parece replicar o cântico dos adeptos do Liverpool, retirado de um musical (Carousel) que deu brado em 1945, composto por Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II: «You’ll never walk alone». E chegado a este ponto, já sei o suficiente sobre a linguagem dos semáforos para perceber que, por mais perigosa que seja a rua que atravessamos nesta parte velha de Estocolmo, nunca a atravessaremos sozinhos. Depois, cada um escolha a quem quer dar a mão ao colocar os pés nos riscos brancos da passadeira...

