Garrincha. 'Tudo bem seu gustavo?'

ESTOCOLMO – Gabriel Hanot, um dos grandes mestres do L’Équipe, chamou-lhe «os mais extraordinários três minutos do futebol do mundo». Dia 15 de junho de 1958: Brasil-União Soviética. Terceiro jogo do Grupo 4 da fase final do Campeonato do Mundo, no Estádio Nye Ullevi, em Gotemburgo. O Brasil vencera a Áustria por 3-0 e empatara a zero com a Inglaterra (primeiro jogo de uma fase final de um Mundial a terminar sem golos) e não jogava um futebol por aí além. O selecionador Vicente Feola teimava em manter no banco Mané Garrincha e Pelé, mesmo contra a vontade do povão, que lá longe, no Brasil, sabia muito bem o que valiam, ao contrário do que se passava na Europa, onde eram ambos quase desconhecidos. A equipa brasileira partira para a Suécia com uma entourage tão profissional que não deixava nada ao acaso e, por isso, dispunha de um psicólogo para ir traçando os perfis dos jogadores. A derrota de 1950, no Maracanã frente ao_Uruguai, perante mais de 200 mil pessoas, e a eliminação dura face à Hungria, em 1954, na Suíça, tinham de ser deixadas definitivamente nas catacumbas do esquecimento. O Brasil não podia ser apenas dono do futebol mais bonito do mundo como tinha de o fazer equivaler e superiorizar à fortes seleções europeias.

João Carvalhaes era o tal psicólogo que trabalhava no apoio ao médico Hilton Gosling. O perfil que entregou a Vicente Feola sobre Pelé era arrasador – «absolutamente infantil, incapaz de assumir responsabilidades e de arcar com tarefas que exijam da sua capacidade de discernimento». Não se estranhava por ser o perfil psicológico de um garoto de 17 anos. Mas estava profundamente errado, como se viu. Já no que toca a Garrincha, Carvalhaes foi ainda mais cáustico e alegou que estávamos perante um homem com preocupantes deficiências mentais.

Magia do drible

Vicente Feola decidiu que ia manter ambos no banco. Não estava convencido de que pudessem marcar a diferença. Em relação a Garrincha, as coisas complicaram ainda em Itália, onde o Brasil fez o estágio de preparação. Num jogo amigável contra a Fiorentina, Garrincha fintou quatro adversários, isolou-se frente ao guarda-redes Sarti e dobrou-o igualmente com uma ginga de corpo. O problema é que, em vez de chutar a bola para a baliza vazia, resolveu voltar para trás, fintar Sarti outra vez e, aí sim, marcar o golo. Feola fumegou pelos ouvidos: «Irresponsável de pai e mãe!». Ficaria de fora.

