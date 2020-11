O lugar da melancólica monotonia

Oddevold é um clubezinho sueco da cidade de Uddevalla, na província de Vëstra Götaland, no norte do país, conhecida pelas suas conchas espalhadas por praias taciturnas. A sua camisola é azul, com mangas brancas: foi a última camisola que Gunnar Gren vestiu, durante alguns minutos de um jogo de despedida, em 1976, já com 56 anos. Depois sentou-se no banco e foi treinador do Oddevold um par de meses. Nessa fase da sua vida andava um bocado inquieto. De tal ordem que foi sendo o responsável técnico por outros clubezinhos como o IFK Värnamo, o Redbergslids, o Skogens e o Fässbergs. Qualquer coisa lhe servia desde que continuasse a cheirar a relva e o couro da bola. Logo ele que já se tinha despedido do futebol por duas vezes. Primeiro em 1957, no Örgryte, pelo qual só fez quatro jogos, e em 1964, quando decidiu completar uma época ao serviço do GAIS, o Göteborgs Atlet-och Idrottssällskap, participando em 22 jogos e marcando dois golos.

Gren era o GRE do GRE-NO-LI, a famosa linha avançada do Milan e da seleção da Suécia do final dos anos 40 e 50, Gren-Norddhal-Liedholm. Foram campeões olímpicos, chegaram à final do Campeonato do Mundo de 1958, jogada no Estádio Rasunda, em Solna, nos subúrbios de Estocolmo. Foram mágicos porque a Suécia é um lugar de nomes mágicos. Quando voava sobre Västrä Götaland às costas do ganso branco que seguia os patos bravos comandados por Akka de Kebnekaise, Nils Holgersson, reduzido ao tamanho de um polegar por castigo de um gnomo, via lá do alto os grandes bosques da melancólica monotonia, os riachos estreitos, aqui e ali uma terra por cultivar, casinhas baixas, sem chaminés. Melancólica monotonia: aqui que eu queria chegar.

A luta de Gunnar Gren foi sempre contra a melancólica monotonia. Filho de um carpinteiro, cresceu no bairro de Majorna, um dos 21 bairros de Gotemburgo e aos 13 anos já não enganava ninguém quando surgiu no ataque do Bollklubben Strix. Era bom! Era mesmo bom! Corria, driblava, passava com a medida certa e fazia golos do nada. Chegou à I_Divisão sueca com o Garda BK em 1837; três anos depois estava no IFK Gotemburgo. Ficou oito anos. Depois, a Itália chamou-o com a voz serena de uma ondina do Báltico.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.