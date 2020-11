"O objetivo foi fazer um disco onde a herança da Amália fosse respeitada"

A autora de Ó Gente da Minha Terra desafiou-se, no ano em que se celebra o centenário do nascimento da fadista Amália, mas também os vinte anos da carreira de Mariza, a criar um disco onde revisitasse os temas da icónica fadista portuguesa e que atribuísse uma intemporalidade e qualidade que permitisse que fosse ouvido por «um americano, por um brasileiro, por portugueses».

Em entrevista ao b,i., Mariza fala sobre o reencontro com o produtor Jaques Morelenbaum, que trabalha também com músicos como Ryuichi Sakamoto, Sting, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia, como descobriu a música de Amália e as maiores dificuldades que sentiu em gravar as suas músicas.

Como surgiu a ideia de gravar este disco onde apenas canta músicas da fadista Amália?

A ideia já existia há muitos anos, mas eu e o João Pedro Ruela, o meu manager, dizíamos sempre que um dia iríamos fazer um disco tributo à grande diva [Amália], por todo o legado que deixou. Na realidade, só comecei a conhecer as músicas que fazem parte do Universo da Amália muito tarde, tinha os meus 16 anos. Nessa altura não cantava fado, ouvia, por causa do bairro onde nasci, mas não cantava. Comecei a conhecer o seu trabalho e mais tarde, quando regressei ao Sr. Vinho [casa de fados], quando recomecei a cantar este estilo, aí começo mesmo a conhecer o seu reportório, muito devido à casa de fado, ao Jorge Fernando [músico que fez parte da banda de Amália] e à curiosidade que começou a crescer dentro de mim. Fez com que fosse à procura de mais e a pesquisar músicas que não conhecia. Este disco sempre esteve presente em ideia, mas nunca soube quando é que o iria fazer, não havia uma data especifica para o fazer. Acontece que, há um ano e meio, estava a ouvir um álbum que adoro, Francis Albert Sinatra & António Carlos Jobim, um disco com orquestra, e fiquei com essa ideia na cabeça. Uns dias depois recebi uns amigos de São Francisco e cantei-lhes a Estranha Forma de Vida e foi aí que decidi avançar com este disco. Convidei o Jaques Morelenbaum [produtor], que disse ‘se eu não tivesse espaço na agenda, arranjaria’, e começámos a trabalhar. Tive de fazer uma escolha do reportório, foi extremamente custoso cortar temas, e o nosso objetivo passou a ser fazer um disco onde a herança da Amália fosse obviamente respeitada, mas também torná-la intemporal.

Gostava de aprofundar um pouco mais a sua relação com Amália, ainda se lembra da primeira vez que ouviu a fadista?

Lembro-me, devia ter 15 ou 16 anos, foi na altura em que deixei de cantar fado. No meu bairro, numa daquelas noites em que todos tem uma guitarra e todos cantam, que hoje já não existe, cantei e alguém me disse que eu era diferente, o que me deixou insegura e deixei de cantar. Mais tarde, estava a caminhar na baixa e estou a passar numa rua onde tinha uma loja que vendia discos e ouço o Barco Negro. Entrei na loja, perguntei quem era e o proprietário ficou a olhar para mim incrédulo: ‘Não sabe quem é? É Amália!’ Cheguei a casa entusiasmada e disse ao meu pai que tinha descoberto uma grande cantora, quando lhe disse que era a Amália ele começou a rir-se, pois claro. Eu conhecia dois ou três temas de Amália, mas nem sabia que eram dela. Durante muitos anos as rádios, mesmo as portuguesas, não passavam fado. Conheço muitos artistas portugueses, porque em minha casa se ouvia muito rádio, mas fado não, não passava. Era mais difícil encontrar, não é como hoje que é só ir à internet procurar. Depois de deixar de cantar fado, tive vários grupos, de soul, funk, jazz, viajei bastante, e quando volto comecei a cantar uma vez por semana no Sr. Vinho, e começo a sentir toda a paixão por aquilo que aprendi em miúda e vontade de saber ainda mais. O Jorge Fernando começou a falar-me da Amália o que me despertou uma curiosidade gigante. Comecei a comprar CD’s e a ouvir mais músicas da fadista. Todos os dias, quando a Maria da Fé fechava a porta do Sr. Vinho, saímos todos juntos e eu dizia sempre: ‘Amanhã vou acordar cedo (que eu nunca acordo, a não ser quando tenho alguma obrigação) e vou bater à porta da D. Amália e pedir-lhe por favor de me ensinar a cantar’. As pessoas riam-se de mim e eu não percebia porquê. Porque é que não podia bater à porta da senhora e fazer-lhe este pedido. Mas nunca aconteceu. Nunca a conheci e tenho uma pena gigante nunca ter ouvido ao vivo a sua voz.

Da seleção de músicas que fez, qual lhe deu mais prazer gravar e cantar?

Apesar de ter gostado de cantar todas, existem duas músicas que amei cantar. Quando fui para o Brasil gravar o disco com o Jaques, ele disse-me que era impossível gravar um disco com tantos temas e tive de cortar a minha seleção. Mas sabia que havia uma música, Cravos de Papel, que tinha na minha cabeça que queria cantar. Ficou com um arranjo giríssimo e deu-me um prazer enorme de interpretar nos cinco concertos que consegui fazer ao vivo este ano [risos]. A outra foi o tema Lágrima, que era um dos temas que não era para ficar. Sempre o ouvi na taberna dos meus pais cantado de uma forma completamente diferente, muito chorado e melancólico, e quando comecei a ouvir Amália, com a sua voz maravilhosa e potente, apercebi-me que tinha uma perspetiva completamente diferente do tema. Sinto-o como uma balada e, apesar de transparecer uma certa melancolia, existia uma felicidade de ter encontrado um sentimento tão nobre que é o amor, há pessoas que passam uma vida inteira sem o encontrar. Apesar desta música nos dar a entender que o amor nunca aconteceu, existe a felicidade de o ter encontrado. Sentia este poema de forma diferente e quando cheguei ao Brasil uma das coisas que disse ao produtor foi que não queria cantar este tema. Tenho uma forma tão diferente de cantar o tema que não a queria mostrar. Sei que não canto igual nenhum dos temas, nem queremos estar próximos de isso, mas sentia a minha forma de cantar demasiado diferente. Sentia a música como uma balada. O Jaques argumentou que ‘o universo dessa cantora é um mundo completamente à parte’. ‘Ninguém canta igual a ninguém, querias que a Nina Simone cantasse da mesma forma que a Ella Fitzgerald? Não tem como!’. Eu continuava intransigente, mas ele convenceu-me a experimentar. Quando comecei a ouvir a delicadeza da primeira versão da música, apenas com piano, viola e contrabaixo, parecia uma renda, cantei a música e soou exatamente como na minha imaginação. Gostei e disse que podia ficar. Estes são os dois temas que mais prazer me deram.

