Filho mais velho de Donald Trump está infetado com covid-19

Donald Trump Jr., o filho mais velho do atual Presidente dos EUA, está infetado com covid-19. Trump Jr. torna-se assim o quarto elemento da família a ser infetado pela doença.

A notícia foi avançada pelo porta-voz do próprio em declarações à agência Associated Press (AP). O filho mais velho de Donald Trump não tem sintomas e encontra-se a cumprir o período de isolamento.

Recorde-se que o Presidente, Donald Trump, a primeira-dama, Melania Trump, e o filho mais novo do chefe de Estado, Barron Trump, foram infetados pelo novo coronavírus em outubro.

Trump chegou mesmo a precisar de ser internado, no entanto, o Presidente continuou a desvalorizar a pandemia e continuou a não cumprir com as medidas preventivas aconselhadas pelas autoridades de saúde para impedir a propagação da doença, como a utilização de máscaras e o cumprimento do distanciamento físico.