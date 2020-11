"A minha mãe apaixonou-se e casou-se com o filho do patrão", contou Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha, falou, esta sexta-feira, sobre a história do casamento dos pais numa entrevista ao Você na TV. E disse que só aos 97 anos é que a sua mãe lhe contou mais detalhes sobre o matrimónio. A mãe de Goucha casou com a filha do seu patrão na altura, mesmo contra a vontade da família do progenitor do apresentador.

“A família do meu pai, os Gouchas, não concordaram com o casamento da minha mãe com o meu pai. A minha mãe é mais velha que o meu pai, o meu pai tinha 20 anos e a minha mãe 29. O meu avô era dono do salão de beleza onde a minha mãe trabalhava. A minha mãe apaixonou-se e casou-se com o filho do patrão”, contou Goucha.

O pai do apresentador também trabalhava no mesmo salão da mãe, mas como gerente. Ambos acabaram por ser despedidos pela família.

Recorde-se que a mãe e o pai de Goucha separam-se anos mais tarde.