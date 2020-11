Doente do IPO do Porto morre infetado com covid-19

No total, existem 11 pessoas infetadas com covid-19, oito doentes e três profissionais de saúde, ligados à instituição.

Depois de ter confirmado o aparecimento de um surto no edifício, o IPO do Porto anunciou a primeira vítima mortal infetada com covid-19 na instituição, numa nota enviada às redações. Mais quatro pessoas testaram positivo ao novo coronavírus, indica ainda o IPO na nota.

O doente que morreu infetado com o novo vírus tinha uma "doença oncológica avançada e sofreu diversas complicações graves no pós-operatório, na sequência das quais veio a falecer", pode ler-se.

No total, existem 11 pessoas infetadas com covid-19, oito doentes e três profissionais de saúde, ligados à instituição. Nas últimas 24 horas, mais três doentes e um profissional testaram positivo à covid-19.

O surto surgiu no piso 8 de internamento (cirurgia). Uma fonte do IPO garante que "estes doentes encontram-se em processo de transferência para hospitais da sua área de residência, conforme a indicação por parte das normas da Direção-Geral da Saúde".

Por agora, a origem do surto ainda está a ser investigada. Em comunicado, o hospital avança que todos os doentes internados no edifício A (cirurgia) vão ser testados para garantir a segurança de todos os doentes e profissionais de saúde. “Este sábado foram realizados 32 testes adicionais, os quais se revelaram todos negativos. Domingo serão realizados os restantes testes com o mesmo objetivo”, adianta.