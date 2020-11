Clássico em Espanha

Este sábado há clássico espanhol no Wanda Metropolitano, com o Atlético de Madrid a receber o Barcelona na jornada 10 da Liga. Os colchoneros são neste momento a única equipa que ainda não perdeu para a prova. Ambos com sete jogos cumpridos, o clube da capital vizinha e o emblema catalão estão atualmente separados por seis pontos. O conjunto de Diego Simeone fecha o pódio, com apenas menos três pontos do que o líder Real Sociedad – que já conta com nove jornadas disputadas. Com cinco golos marcados, João Félix é a figura principal do Atlético de Madrid, numa altura em que o jogo não poderá ficar marcado pelo reencontro de Luis Suárez com a sua antiga equipa. O internacional uruguaio – que se transferiu no último verão para Madrid – testou positivo para a covid-19 durante os compromissos da sua seleção e ficará assim afastado do duelo principal desta ronda espanhola. Na turma de Ronald Koeman, o grande ausente é o jovem Ansu Fati, afastado dos relvados nos próximos quatro meses após lesão contraída no joelho. A equipa de Messi e do português Trincão regista neste momento três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Em Inglaterra, destaque para o Tottenham-Manchester City na tarde de hoje. À entrada da jornada 9 da Premier League, o conjunto de José Mourinho ocupa o 2.º lugar, com menos um ponto do que o líder Leicester. Já os citizens dos internacionais portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias estão em 10.º – a seis pontos do topo da tabela –, embora com menos um jogo disputado do que spurs e foxes.