EUA autorizam tratamento à covid-19 utilizado por Donald Trump

A Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (FDA), entidade reguladora norte-americana, deu autorização urgente à empresa de biotecnologia Regeneron para passar a ser utilizado no país o mesmo tratamento à covid-19 que Donald Trump recebeu em outubro.

Trata-se de um fármaco com dois anticorpos potentes que deram resultados otimistas nos resultados preliminares, especificamente quando administrado nas fases iniciais da doença.

A FDA limita, no entanto, o uso do Regeneron a pessoas com mais de 12 anos que tenham testado positivo ao novo coronavírus e, a partir daí, apresentem um risco de desenvolver um caso grave da doença, como adiantou a cientista chefe da entidade Denise M. Hinton numa carta enviada à biotecnológica.