Tratado sobre o Regime de Céu Aberto. EUA abandonam estratégia para identificar ataques militares

Assinado em 24 de março de 1992, o Tratado sobre o Regime de Céu Aberto - da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) - permite que cada estado-membro leve a cabo voos de reconhecimento de curto prazo, sem armamento, sobre os outros territórios para reunir dados sobre as respetivas forças e atividades militares. Isto é, para que se perceba, fotografando os variados territórios a partir do ar, se os vizinhos ou rivais estão a preparar ataques militares. No entanto, de acordo com um comunicado do departamento liderado pelo secretário de Estado Mike Pompeo, os EUA romperam com o mesmo seis meses após o ex-Presidente Donald Trump ter anunciado essa vontade.

Sublinhe-se que o argumento apresentado pelos EUA, para a retirada, é que a Rússia impede o pais de controlar os seus exercícios militares a partir do ar e não permite voos sobre regiões onde se pensa que Moscovo tenha armas nucleares que possam chegar à Europa, nomeadamente em Kaliningrado e perto das regiões separatistas georgianas da Abcásia e Ossétia do Sul. Importa mencionar que os aliados europeus levantaram objeções por temerem que esta decisão conduza a que a Rússia proíba igualmente o sobrevoo do seu território pelos baíses bálticos, sendo que tal é útil para o controlo dos movimentos.

Os serviços secretos norte-americanos desconfiam que a Rússia está a utilizar estes voos para identificar estruturas dos EUA que possam ser vulneráveis a ataques cibernéticos. Porém, na rede social Twitter, o embaixador russo em Viena, Mikhail Ulyanov, escreveu: "A partir de hoje os EUA já não são parte do Tratado sobre o Regime de Céu Aberto. Desenvolvimento significativo. Não esqueçamos que a participação dos EUA foi uma condição prévia para a entrada em vigor do Tratado. Agora, a questão é saber o que a Rússia vai fazer. Todas as opções estão em aberto nesta fase", escreveu o diplomata. A seu lado, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, lamentou "profundamente" a retirada dos EUA, embora vincando que a posição alemã "sobre o tratado não se altera" e mantém o compromisso com um acordo considerado "essencial".

No texto oficial do tratado, disponível online em várias versões - incluindo a portuguesa -, é possível ler que, entre outros, os estados-membros devem "promover uma maior abertura e transparência nas suas atividades militares" e "reforçar a segurança adotando medidas de confiança", devendo "contribuir para o futuro desenvolvimento e reforço da paz, a estabilidade e a segurança cooperativa nesta zona pela criação de um regime de céu aberto para a observação aérea".