Amadora-Sintra recebe visita especial de vaca e caprino

O Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, habitualmente denominado de Amadora-Sintra, situado no concelho de Sintra, recebeu duas visitas peculiares que serviram para alegrar os dias de luta contra a pandemia.

De acordo com informação veiculada na conta oficial do Facebook da entidade hospitalar, uma vaca e um caprino passearam pelas redondezas do mesmo. "Cumprir o confinamento não é de certeza uma das preocupações destes dois nossos amigos que nos decidiram visitar", escreveu, adiantando que esta foi "uma visita de cortesia pois estavam de plena saúde!".

"Foi difícil reconduzi-los a casa mas garantimos que chegaram em segurança! Os relvados do HFF estão à disposição, sempre que quiserem voltar! Nestes tempos de grande intensidade, a natureza lá encontra formas de nos fazer sorrir", pode ler-se no post do hospital que conta com comentários dos internautas como "Boa disposição" ou "Haja distração para vós! Vivam os animais 'desconfinados'!".

Recorde-se que, na quinta-feira, a TSF noticiou que "as obras para fazer face à pandemia da Covid-19 no Hospital Amadora-Sintra estão a decorrer em tempo recorde", sendo que "estima-se que esteja pronta a receber doentes na altura do Natal", tendo em conta que existirá "uma nova unidade de cuidados intensivos, uma urgência reestruturada e a uma urgência exclusiva a doentes Covid".