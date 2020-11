The Weeknd continua a apostar em visual macabro

The Weeknd continua empenhado na estratégia de marketing dos falsos hematomas e nódoas negras.

O músico surgiu novamente em público com maquilhagem a simular feridas, mas desta vez elevou a fasquia e tinha também ligaduras na cara, além das marcas.

Foi com este look, de quem tinha sido espancado ou submetido a vários procedimentos médicos, que The Weeknd recebeu um prémio nos American Music Awards, cerimónia onde também atuou, cantando dois dos seus temas.

Recorde-se que em março deste ano, o cantor deixou os fãs assustados ao ter surgido com o que pareciam ser vários hematomas na cara. Mais tarde, soube-se que as marcas eram falsas, e pretendia apenas promover um dos seus trabalhos - 'Blinding Lights'.