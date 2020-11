Pulseira eletrónica para homem que agredia física e sexualmente a mulher há vários anos

Um homem, de 58 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica, no concelho de Gondomar, na passada sexta-feira.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança revela que no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que, nos últimos dez anos, o suspeito terá injuriado, agredido física e sexualmente a vítima, a sua mulher de 49 anos, com quem é casado há 21.

“O suspeito, movido por ciúmes, nos últimos meses teve comportamentos de controlo sobre a vítima que originaram ameaças de morte com recurso a uma faca de cozinha, levando-a a refugiar-se em casa de vizinhos, por receio da própria vida”, revela a GNR.

O detido, com antecedentes criminais por crimes desta natureza, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência da vítima, proibição de contactar a vítima por qualquer meio, proibição de frequentar os locais frequentados pela vítima e proibição de se aproximar da vítima num raio de 500 metros, controlado por pulseira eletrónica.