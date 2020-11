Casos ativos e internamentos atingem novo pico

O novo balanço das autoridades de saúde, divulgado esta segunda-feira, dá conta de que foram registados 4.044 novos casos de covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas. Este é o número mais baixo dos últimos sete dias, embora possa ser consequência de se realizarem menos testes ao fim de semana.

No mesmo período morreram devido à doença 74 pessoas. Os dados atualizam assim o total de infeções, confirmadas desde o início da pandemia, para 264.802 e o de óbitos para 3.971.

O Norte, segundo o boletim da DGS, continua a ser a região com mais contágios diários, tendo registado 2.258, segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 1.052, o Centro com 490, o Algarve com 126 e o Alentejo com 68. Os Açores reportaram mais 31 infeções e a Madeira mais 19.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos, foi também no Norte onde ocorreram mais mortes associadas à doença - 35 -, na Grande Lisboa morreram mais 26 doentes, o Centro soma mais dez vítimas mortais, o Alentejo mais duas e o Algarve mais uma.

O número de internados volta a subir, tendo sido hospitalizadas mais 90 pessoas, elevando o total de camas ocupadas por doentes covid para 3.241. Em Unidades de Cuidados Intensivos encontram-se agora 498 infetados, mais sete do que ontem.

Por outro lado, a subir continua também o número de pessoas que venceu a doença, tendo sido registadas mais 3.908 recuperações, somando um total de 176.827.

Atualmente, há 84.004 casos ativos da doença, um novo pico, e as autoridades de saúde têm 82.025 contactos sobre vigilância.

Consulte o boletim na íntegra