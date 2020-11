CDS apela a aprovação de "vale farmácia"

O vale tem como propósito apoiar idosos na compra de medicamentos, de maneira a colmatar "uma deficiência" dos apoios sociais. Numa farmácia junto ao Campo Pequeno, Rodrigues dos Santos explicou a sua proposta aos jornalistas, dizendo que "o vale farmácia é um cartão que é atribuído aos idosos de mais de 65 anos com baixos rendimentos para apoiar na compra de remédios na farmácia. É um cartão que lhes é entregue, que é aceite como meio de pagamento nas farmácias, e que no ato da compra paga integralmente os mediamentos prescritos pelo médicos a todos os idosos com mais de 65 anos, que aufiram um rendimento abaixo de 351 euros”, explicou aos jornalistas que é um cartão que é atribuído aos idosos de mais de 65 anos com baixos rendimentos para apoiar na compra de remédios na farmácia.

Foi ainda proposta “uma cláusula de salvaguarda que impede que qualquer idoso fique com um rendimento disponível, depois da compra dos medicamentos, abaixo dos 351 euros”.

A possível rejeição da proposta será encarada por Francisco Rodrigues dos Santos como "um ataque aos idosos, àqueles que precisam de ajuda numa altura de crise pandémica, que não têm dinheiro para comprar os seus medicamentos, que são expostos à pobreza, à doença e também à exclusão”.