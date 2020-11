Itália com mais de 22 mil contágios por covid-19 nas últimas 24 horas

Itália registou 22.930 novos casos de infeção por covid-19 e mais 630 mortes esta segunda-feira. Assim, desde o início da pandemia, o país soma um total acumulado de 1.431.795 infetados e 50.453 óbitos.

Este é o segundo dia consecutivo em que Itália regista um número menor do que 30 mil casos diários, o que se deve à menor quantidade de testes realizados aos fins de semana. De domingo para segunda, foram realizados 148.945 testes no país, menos 39.802 do que no dia anterior.

Por esta altura, Itália tem 796.849 casos ativos de covid-19.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">🔴 <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID19</a> - La situazione in Italia al 23 novembre: <a href="https://t.co/8ciMmO9yfx">https://t.co/8ciMmO9yfx</a> <a href="https://t.co/uOCEL3mkqf">pic.twitter.com/uOCEL3mkqf</a></p>— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) <a href="https://twitter.com/MinisteroSalute/status/1330911503147528198?ref_src=twsrc%5Etfw">November 23, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>