GNR acaba com festa ilegal em Albufeira

Jovens faziam festa no quintal de uma habitação.

A GNR cessou uma festa com cerca de 20 pessoas, que decorria numa casa, no passado sábado, em infração às regras definidas e previstas no combate à pandemia, em Albufeira.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança revela que após uma denúncia de ruído, os militares deslocaram-se ao local e “verificaram a existência de música alta e a presença de diversos jovens no quintal de uma habitação a consumir bebidas alcoólicas, em número superior ao permitido”.

Depois de terem sido abordados pelos militares da GNR, “as pessoas presentes acataram as indicações e terminaram a festa”, revela a mesma nota.

Da intervenção resultou a elaboração de um auto de contraordenação.