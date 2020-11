Vídeo mostra homem a perseguir jacaré para salvar cão bebé

Richard Wilbanks não conseguiu ficar parado ao ver o seu cão, de apenas três meses, ser apanhado por um jacaré. O norte-americano, de 74 anos, perseguiu o animal e, dentro de água, conseguiu salvar o pequeno Gunner.

O caso ocorreu em Estero, no estado da Flórida, e foi filmado, por acaso, graças a uma parceria entre a Florida Wildlife Federation, que se dedica à conservação da natureza, e à fSTOP Foundation, uma organização sem fins lucrativos que capta imagens da natureza e tinha uma câmara no local.

Richard passeava com o cão junto a um lago, que existe nas traseiras de sua casa, quando o jacaré saiu da água e agarrou Gunner, levando-o para dentro do lago.

“Estávamos a passear junto ao lago e o jacaré saiu da água como um míssil. Nunca pensei que conseguissem ser tão rápidos", contou em declarações à CNN. “Automaticamente, saltei para a água", acrescentou.

Richard explicou que a parte mais difícil não foi segurar o jacaré, mas sim conseguir abrir-lhe a boca. O homem diz que ficou com as mãos “mastigadas” e teve de ir a um hospital, onde lhe foi administrada a vacina do tétano.

Felizmente Gunner sofreu apenas um pequeno corte na barriga.

O norte-americano disse ainda que não quer que o jacaré seja abatido e lembra que este é “parte da natureza e das nossas vidas”.