Espanha regista mais de 25 mil contágios de covid-19 no fim de semana

Espanha contabilizou 25.795 novos casos de infeção por covid-19 desde sexta-feira, representando uma tendência para o decréscimo de novos casos, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde espanhol.

O país apresenta agora um total acumulado de infetados de 1.582.616 casos. Registaram-se durante o fim de semana mais 511 óbitos devido à covid-19, o que aumenta para 43.131 as mortes por causa do novo vírus desde o início da pandemia.

O nível de incidência acumulada, ou seja, de pessoas contagiadas por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, estabilizou esta segunda-feira nos 375 casos, menos 35 do que na sexta-feira. As regiões com níveis mais elevados são Castela e Leão, com um índice de 676, País Basco, com 605, e as Astúrias, com 585 contágios por 100 mil habitantes.

A partir de hoje, o país começa a exigir que os passageiros que viajem de países de risco, entre eles Portugal, para Espanha por via aérea ou marítima mostrem um teste PCR negativo.