Homem morto e mulher gravemente ferida a tiro encontrados dentro de autocaravana em Peniche [atualizada]

Um homem e uma mulher foram, na manhã desta terça-feira, encontrados com ferimentos de arma de fogo, no interior de uma autocaravana de matrícula italiana, no Cabo Carvoeiro, Peniche.

Inicialmente, foi avançado que ambos tinham morrido, mas mais tarde a informação foi corrigida, dando conta de que o óbito do homem foi declarado no local, mas a mulher, que estava em paragem cardiorrespiratória, foi reanimada pelo INEM. A vítima seria levada para o hospital de helicóptero, mas entretanto face aos graves ferimentos, o helitransporte foi suspenso, e ficou decidido que seguiria de ambulância para Santa Maria.

No local esteve a PSP a investigar as circunstâncias do caso e a Polícia Judiciária deverá agora ser chamada. As autoridades foram alertadas por um militar.