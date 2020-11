Cameron Diaz alimenta a filha de des meses com alho e fígado

A atriz Cameron Diaz, que foi mãe pela primeira vez em janeiro, conta que tem aproveitado estes tempos de maior isolamento, fruto da pandemia, para se dedicar à cozinha.

Em entrevista ao The Rachael Ray Show, Cameron Diaz revelou que a alimentação da sua filha Raddix, de 10 meses, foge um bocadinho ao ‘habitual’ dos bebés da sua idade.

“Nos primeiros quatro meses [de quarentena], cozinhei todas as refeições. Na maior parte do tempo, estou a cozinhar... Adoro cozinhar. É a minha linguagem do amor. Amo cozinhar para o meu marido, amo cozinhar para a minha filha; Ser capaz de fazer comida para ela é incrível", explicou.

A atriz contou que a filha bebé “nunca comeu uma papa”. “Ela comeu alho desde o primeiro dia. Ela come medula óssea e come fígado”, acrescentou.

Cameron Diaz, que tem partilhado vários vídeos no Instagram onde surge a cozinhar, afirmou ainda ainda que coloca ervas em tudo. “Tomilho, endro, sálvia, tudo. Ela adora tudo isso", acrescentou.

Recorde-se que Cameron Diaz e o marido, Benji Madden, anunciaram o nascimento da filha em janeiro deste ano.