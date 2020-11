"O decote da Aurea é para tirar espectadores ao Big Brother?". Visual da jurada torna-se viral

Ninguém ficou indiferente à roupa da jurada do programa da RTP1.

O look que a cantora Aurea escolheu para o programa The Voice, do domingo passado, é dos temas mais comentados atualmente nas redes sociais em Portugal.

Ninguém ficou indiferente à camisa, ou melhor dizendo ao decote, da cantora e os comentários multiplicaram-se.

"O decote da Aurea é para tirar espectadores ao 'Big Brother'?", lê-se num comentário publicado no Twitter.

"Andei para trás na box para ver o The Voice Portugal. Não foi por causa da música", lê-se ainda entre as muitas reações.