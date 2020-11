Preço da luz baixou no segmento doméstico

Os preços da eletricidade baixaram nos primeiros seis meses do ano para as famílias portuguesas e para as europeias. De acordo com a ERSE, Portugal registou, neste período, uma descida dos preços de eletricidade no segmento doméstico, face ao semestre homólogo de 2019, e uma subida dos preços de eletricidade no segmento não-doméstico.

Também o Eurostat revela que na primeira metade do ano, os preços médios da eletricidade para as famílias na União Europeia (UE) diminuíram ligeiramente em comparação com o primeiro semestre de 2019 (21,6 euros por 100 kWh), situando-se nos 21,3 euros por 100 kWh.



O nosso país ocupa o oitavo país na lista dos preços da eletricidade pagos pelos consumidores domésticos. Ainda assim, o preço é inferior ao de Espanha, Itália, Dinamarca ou Alemanha.

Os dados do Eurostat revelam ainda que Portugal foi o quarto país com a redução mais acentuada do preço do gás natural para consumo doméstico no 1.º semestre deste ano, face ao anterior. “As maiores quedas dos preços do gás doméstico, em moedas nacionais, foram registadas na Letónia (-29,4%), Lituânia (-19,8%), Suécia (-16,0%) e em Portugal (-15,4%)”.