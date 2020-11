Portugal regista o maior número de internamentos de sempre no dia em que superou a barreira dos 4 mil mortos por covid-19

Portugal registou quase quatro mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Foram confirmadas 3.919 infeções esta terça-feira, um número menor que o de segunda-feira, quando foram registados 4.044 casos. No total, já foram confirmados 268.721 casos desde o início da pandemia no país.

Já morreram mais de 4.000 pessoas infetadas com covid-19 no país desde o início da pandemia. No total já foram registados 4.056 óbitos. Foram confirmados 85 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo pior dia desde que foi confirmado o primeiro caso de covid-19 no país. Relativamente aos dados de segunda-feira registou-se um aumento no número diário de vítimas mortais - foram confirmados 85 óbitos.

A região Norte continua a ser a que regista mais casos diários do novo vírus. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.907 casos, cerca de 48.7% do total de casos registados. Depois segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registadas 1.467 infeções, a região Centro, com mais 521 casos, o Alentejo com mais 101 casos, o Algarve com 43, Açores com 15 e Madeira com 2 novas infeções registadas.

No que toca ao número de óbitos, 50 das 85 das mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram na região Norte. 20 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro, tres no Alentejo. No Algarve e nas ilhas não foram registados óbitos nas últimas 24 horas.

O número de internados subiu para o valor mais alto desde o início da pandemia. Estão internadas 3.275 pessoas, das quais 34 deram entrada nas últimas 24 horas. O número de doentes em UCI também nunca foi tão elevado como o de hoje: Estão internadas 506 pessoas nestas unidades, das quais 8 foram internadas desde ontem.

Há mais 7.406 recuperados da doença desde ontem, o que representa o maior registo diário de recuperados de sempre no país, ultrapassando o dia 17 de novembro, onde foram confirmados 7.290 casos de recuperados da covid-19. Já 1844.233 pessoas foram consideradas como recuperadas.

Existem 80.432 casos ativos da doença e 82.160 contactos em vigilância.

Veja o boletim desta terça-feira aqui.