Fere mulher com faca de cozinha para tentar roubar tabaco em Armação de Pêra

Um homem, de 35 anos, foi detido pela GNR por tentativa de roubo em estabelecimento comercial, em Armação de Pêra, concelho de Silves.

Em comunicado, esta terça-feira, a força de segurança revela que, no seguimento de uma denúncia de roubo, os militares deslocaram-se ao local “onde apuraram que o suspeito ameaçou a funcionária do estabelecimento comercial, desferindo-lhe um golpe na mão com uma faca de cozinha, exigindo que esta lhe entregasse tabaco”.

No seguimento das diligências policiais, o suspeito foi detido, e a arma branca utilizada para o ilícito foi apreendida.

O detido será presente ao Tribunal Judicial de Silves esta terça-feira para aplicação das medidas de coação.