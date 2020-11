Adolescente de 14 anos descobre que está grávida na hora do parto. Menina era violada pelo avô há dois anos

Uma adolescente, de 14 anos, descobriu que estava grávida já na hora do parto, depois de se dirigir ao hospital com fortes dores abdominais, em Teresina, no Brasil. Por medo, face às ameaças que recebia, a jovem escondeu durante dois anos que era violada pelo avô.

Segundo o site G1, no dia 13 de novembro, depois de sentir fortes dores abdominais, a adolescente deslocou-se a um hospital. A enfermeira que a atendeu suspeitou de gravidez e encaminhou a jovem para uma maternidade, onde deu à luz o bebé. A jovem estava já no oitavo mês de gestação.

De acordo com a mãe da adolescente, citada pelo site brasileiro, depois do parto, a filha contou que era violada desde os 12 anos. O principal suspeito é o avô paterno, com quem a jovem vivia, juntamente com o pai e a avó, depois de os pais se separarem.

“É um desespero grande, porque a gente não imagina que o próprio avô vai fazer uma coisa dessas com a neta. Ela dizia: ‘vô, não faça isso, sou sua neta’ e ele fazia quando o pai dela saía e a esposa dele ia trabalhar”, contou a mãe.

O homem encontra-se desaparecido desde o dia do parto e ainda não foi localizado pelas autoridades.

A adolescente e o bebé estão sob os cuidados da mãe da vítima.