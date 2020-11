Reino Unido regista maior registo diário de óbitos desde maio

Nas últimas 24 horas mais 608 pessoas morreram infetadas com covid-19 no Reino Unido. Desde o dia 12 de maio que não eram registados tanto óbitos no país. No total já foram registados 55.838 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia

Foram ainda confirmados mais 11.299 casos do novo coronavírus desde ontem. Ao contrário do número de vítimas mortais, este número é o valor diário mais baixo desde o dia 2 de outubro. Desde o início da pandemia, o Reino Unido contabilizou 1.538.794 infeções.