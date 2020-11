Jessica Athayde critica tempo de espera em hospital em plena pandemia mundial

Jessica Athayde criticou, esta terça-feira, o tempo de espera num hospital em plena pandemia mundial, através da sua conta oficial de Instagram.

A atriz dirigiu-se ao Hospital Lusíadas para uma consulta de otorrinolaringologia e mostrou-se desagrada com o tempo que teve que ficar à espera. "O Dr. Está atrasado, ainda tenho duas pessoas à minha frente. Em altura de Covid-19, não seria melhor o hospital ligar e avisar deste atraso? Shame on you, Hospital Lusíadas. Não fosse o médico bem recomendado, bazava agora. Até pela falta de simpatia da recepção", constantou a artista.

Depois da consulta, Jessica Athayde acabou por elogiar o atendimento do médico. "Fui bem tratada e foi muito simpático. Quanto ao resto espero que melhorem Hospital Lusíadas", rematou como mensagem final.