Proteção Civil vai estar envolvida na distribuição de vacinas contra a covid-19

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai estar envolvida na programação do planeamento e distribuição das vacinas contra a covid-19. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo ministro da Administração Interna, na cerimónia de tomada de posse do novo presidente da ANEPC, José Manuel Duarte da Costa, no Ministério da Administração Interna.

Ao falar no papel da ANEPC na resposta à pandemia, Eduardo Cabrita destacou "a participação juntamente com entidades da área da saúde e da defesa nacional na programação do planeamento e na resposta à distribuição de vacinas pelos portugueses logo que esteja disponível".

O governante sublinhou ainda que, nas últimas semanas, a Proteção Civil tem estado envolvida na coordenação da criação de estruturas de apoios de retaguarda para acolher pessoas com covid-19 que não necessitem de internamento hospitalar e utentes de lares.

Recorde-se que Duarte Costa, que era comandante nacional do comando nacional de operações de socorro da ANEPC desde maio de 2018, sucede no cargo a Mourato Nunes. A cerimónia de tomada de posse foi presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.