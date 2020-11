Começou a contagem decrescente para as jornadas!

No meio de nós

O ano de 2023 ficará marcado na história de Portugal por um dos acontecimentos mais incríveis em que já participei na minha vida – as Jornadas Mundiais da Juventude!

Deveriam decorrer em 2022, porém, por causa da pandemia tiveram de ser adiadas um ano. Este domingo o Papa Francisco entregou os símbolos das jornadas que serão transportados pelas várias dioceses do mundo e por fim de Portugal.

É um marco na história da vida das pessoas e das cidades!

A primeira Jornadas Mundial da Juventude a que assisti foi a de Paris, em 1997, era ainda um jovem seminarista. É uma experiência de universalidade, onde se tocam os hábitos, as culturas, as tradições e a riqueza da diversidade da Igreja Católica.

Três anos depois foi a experiência de uma nova jornada, no ano 2000, em Roma. Era o jubileu do nascimento de Cristo! Foi um exagero de jovens! Uma explosão de alegria! Era a minha primeira jornada como padre. Depois estive também na jornada do Canadá, Colónia, Madrid e Cracóvia.

É uma organização única na vida de cada país!

Os jovens são acolhidos em escolas, mas muitas famílias abrem as suas casas para acolher dois, quatro ou seis jovens durante toda a semana.

Não sei como decorrerá em Lisboa, mas pela experiência de tantas Jornadas Mundiais da Juventude, acredito que decorrerá com a euforia própria dos jovens.

Há, no entanto, uma coisa que tenho a certeza: temos de começar a preparar este acontecimento não apenas ao nível macro, mas também ao nível micro.

Precisamos, muito de mobilizar os jovens portugueses para que se preparem para as jornadas.

Se os cristãos conseguirem aproveitar este momento para ancorarem os corações dos jovens, será um dom enorme para o futuro de Portugal.

As jornadas trazem sempre consigo histórias incríveis de conversões do coração enormes, de graças enormes para a vida dos que nelas participam.

É evidente que será um desafio grande para a vida da Igreja em Portugal, porque sabemos que temos uma população muito envelhecida e sabemos, também, que a maioria dos que frequentam com assiduidade a eucaristia são também de idades avançadas.

Seguramente, muitos dos jovens que irão participar neste acontecimento serão jovens que já há alguns anos se separaram da vida dos sacramentos, da vida das paróquias e da catequese.

Acredito vivamente que se envolvermos todos os adultos cristãos, católicos, de Portugal, muitos jovens serão tocados por este evento!

Um marco na vida de todos!

Sou acérrimo defensor e participante das Jornadas Mundiais da Juventude, porque sempre que participei nelas deixei-me contagiar pela juventude dos outros.

É verdade! Já tenho mais de quarenta anos, mas todos os anos espero que o tempo passe para participar em mais uma jornada. Eu aguardo sempre, ansiosamente pelas jornadas seguintes e parece que cada país prepara a melhor jornada do mundo todos os anos.

Alguns até poderão pensar que este velhote vive nostálgico dos seus tempos de juventude. Também pode ser verdade! Mas quando participa num acontecimento deste nível, não há jovens nem velhos, não há homens nem mulheres, não há escravos nem homens livres, porque todos são contagiados pela juventude de Deus.