Carro vai contra portão de Angela Merkel em Berlim

Um carro, onde podiam ler-se mensagens anti-globalização, embateu, esta quarta-feira, no portão da frente do edifício da chanceleraria alemã, onde ficam os gabinetes do Governo de Angela Merkel, mas segundo as autoridades o incidente não provocou grandes danos.

O caso está já a ser investigado, mas a polícia não adiantou pormenores sobre vítimas ou detenções.

As equipas de socorro presentes no local confirmaram à AFP que o homem que conduzia o automóvel estava a ser tratado numa ambulância, que permanecia em frente à chancelaria.

O carro, de marca Volkswagen, tinha escrito a tinta branca, num dos lados, a seguinte frase: "Seus malditos assassinos de crianças e velhos", do outro lado lia-se: "Parem as políticas de globalização".

O carro terá sido intencionalmente direcionado contra a cerca de segurança da chancelaria, uma área que está fechada ao trânsito rodoviário, sendo acessível apenas aos media e às delegações oficiais. A EFE escreve que se tratará de um protesto contra a globalização.

O automóvel ficou pouco danificado e o portão que recebeu o embate parece ligeiramente dobrado, segundo as agências de notícias presentes no local.

Sublinhe-se que o incidente ocorreu no dia em que a chanceler alemã se reúne com governadores estaduais para discutir as medidas de restrição impostas devido à pandemia do novo coronavírus.