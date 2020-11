The Weeknd acusa Grammy de corrupção por não ter sido nomeado

Depois de ser conhecida a lista de candidatos aos Grammy de 2021, The Weeknd não gostou de saber que o seu nome não faz parte de nenhuma das 83 categorias dos prémios e decidiu acusar a Academia norte-americana de corrupção.

"Os Grammy continuam corruptos. Ficam em falta comigo, com os meus fãs e com a transparência da indústria", escreveu o músico no Twitter, sendo apoiado por muitos fãs.

Recorde-se que o cantor lançou em março deste ano o álbum After Hours, um dos álbuns com maior sucesso da sua carreira.

O presidente interino da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr., reagiu às acusações do cantor à Variety e defendeu o profissionalismo e excelência no processo de nomeações, descartando qualquer falha.