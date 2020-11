Pinguins passeiam por campo e balneário de equipa da NFL | VÍDEO

Depois de o Shedd Aquarium, localizado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, ter encerrado temporariamente por causa da pandemia provocada pelo aparecimento do novo coronavírus, o aquário decidiu que Tombo, Charlotte, Izzy e Darwin, quatro pinguins-de-magalhães, mereciam um passeio.

Um vídeo do passeio dos animais, partilhado nas redes sociais, mostra os pinguins no campo e balneário da equipa da NFL, Chicago Bears, e está a tornar-se viral nas redes sociais. "Os pinguins-de-Magalhães Tombo e Charlotte juntaram-se a Izzy e Darwin a explorar novos locais e sensações, como relva sob as suas patas, e fizeram exercício desde o balneário até à linha de golo", disse o Shedd Aquarium na legenda do vídeo que já obteve milhares de visualizações.