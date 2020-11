Jovem enfermeira mostra como o seu aspeto físico mudou após meses no combate à pandemia

Em abril, Kathryn era uma jovem entusiasmada por ter concluído o seu curso de enfermagem. Agora, é uma jovem enfermeira, no início da sua carreira, que faz turnos de 12 horas numa ala de cuidados intensivos, num hospital lotado por doentes covid-19, no estado norte-americano do Tennessee. Kathryn decidiu então utilizar as redes sociais para mostrar aos seus seguidores como é que o novo coronavírus está a afetar a sua vida e o seu aspeto físico.

Numa publicação que já obteve mais de 80.000 partilhas, a jovem enfermeira de 27 anos partilhou uma foto sua em abril e outra fotografia sua de agora, onde se podem ver várias marcas na sua cara provocada pelos equipamentos de proteção utilizados pelos profissionais de saúde, e onde é notório o seu cansaço.

"Eu amo ser enfermeira. Não esperava era ser uma recém-enfermeira no meio de uma pandemia, mas a vida tem das suas e mesmo durante uma pandemia, não há nada que eu queira fazer mais que isto. Cuidar dos doentes graves é uma honra e prezo muito os meus pacientes", escreveu Karthryn, no Twitter. "É devastador ver as pessoas morrer, quando as mortes podiam ter sido evitadas. E é ainda mais devastador quando assistes à sua morte, vez após vez", prosseguiu.

"A covid-19 é uma doença brutal e não a desejaria ao meu pior inimigo. Por favor perceba que não está só a proteger-se a si próprio, mas sim todos à sua volta", apelou ainda a enfermeira.