Há menos doentes internados nos hospitais devido à covid-19, mas mais nos Cuidados Intensivos

O número diário de novos casos de covid-19 voltou a subir esta quarta-feira, tendo sido registados mais 5.290 infetados nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), no mesmo período de tempo morreram 71 pessoas devido ao novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, o país soma já um total acumulado de 274.011 infetados, dos quais 4.127 não resistiram à doença.

A região Norte continua a ser a que regista mais casos diários (61%) e voltou a superar a barreira dos três mil novos infetados – com 3.224 diagnósticos positivos para a covid-19. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registadas mais 1.177 infeções, a região Centro, com mais 506, o Alentejo com mais 256 e o Algarve com 81. Nos Açores foram diagnosticados mais 16 casos e na Madeira mais 30.

Dos 71 óbitos, 35 ocorreram no Norte, 25 na Grande Lisboa, 10 no Centro e um no Alentejo.

O total de internados devido à covid-19 desceu ligeiramente, mas o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) continua a aumentar e a registar recordes. Estão agora internadas 3.251 pessoas, menos 24 do que ontem. Destas, 517, mais 11 do que no último balanço, estão em UCI.

Por outro lado, há mais 5.123 recuperados da doença desde ontem. No total,189.356 pessoas que estiveram infetadas no país já venceram a doença.

Existem 80.528 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm 81.946 contactos em vigilância.