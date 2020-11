Maria João Abreu revela que pai morreu infetado com covid-19

A atriz também esteve infetada com o novo coronavírus.

A atriz Maria João Abreu revelou, esta quarta-feira, que o seu pai morreu infetado com o novo coronavírus, esta segunda-feira, em declarações à revista VIP.

O pai da artista tinha sido diagnosticado com cancro no pulmão há um mês e meio mas morreu devido a complicações causadas pelo novo coronavírus, segundo Maria João Abreu. “O meu pai tinha outras complicações de saúde. Ele já estava muito doente há muito tempo", disse a atriz, sublinhando que foi o novo vírus que veio "acelerar as coisas".

Também a atriz testou positivo à covid-19. Maria João Abreu disse ainda que o seu marido, João Soares, também esteve infetado. “Estive eu e o meu marido, mas já recebi alta. Já estou bem. Os meus filhos e netos não estiveram infetados”, acrescentou.

Recorde-se que Maria João Abreu confirmou a morte do pai nas redes sociais esta segunda-feira. “Pai, sempre disseste que a vida era uma fantasia e não podia ser levada a sério. Mas a tua partida deixa um vazio enorme no meu coração. Sempre foste distinguido pela tua bondade e generosidade. E assim perdurará a tua memória. Amo-te muito”, pode ler-se na publicação.