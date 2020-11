Acidente entre autocarro e camião provocou pelo menos 40 mortos no Brasil

Um acidente entre um autocarro e um camião provocou, pelo menos, 40 vítimas mortais, no estado de São Paulo, avançou o G1. Trinta e sete pessoas morreram no local e três a caminho ou no hospital, segundo declarações de uma fonte da Polícia Militar (PM) daquele estado brasileiro.

O autocarro transportava 52 trabalhadores de uma empresa têxtil, além do motorista, de acordo com a equipa de resgate. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, o acidente ocorreu por volta das 07h00 locais (10h00 em Portugal Continental), na localidade de Taguaí.

O porta-voz da PM, o tenente Alexandre Guedes, sublinha que este é um local de difícil acesso, o que está a complicar o trabalho das autoridades. O último balanço da PM, indica que11 pessoas foram transportadas para hospitais da região.

Alexandre Guedes afirma que este é o maior acidente que ocorreu nas estradas do estado de São Paulo no ano 2020.