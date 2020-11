Número de casos e óbitos diários voltou a descer em Espanha

Nas últimas 24 horas foram confirmados 10.222 novos casos de covid-19 em Espanha. Comparativamente aos números registados na terça-feira ocorreu um decréscimo no número diário de infeções: Foram confirmados 12.228 casos no país vizinho esta terça-feira. No total, Espanha soma 1.605.066 casos de covid-19 desde o início da pandemia.

Foram ainda registados 369 óbitos por covid-19 desde ontem. Tal como no número de casos registou-se uma descida em relação aos dados confirmados na terça-feira, quando foram registadas 537 vítimas mortais. Já morreram 44.037 pessoas por covid-19 no país.

De acordo com as autoridades de saúde espanholas, foram internadas, nos últimos sete dias, 3.531 pessoas infetadas pelo novo vírus em hospitais de todo o país, dos quais 296 em unidades de cuidados intensivos.