Câmara de Sintra investe mais de três milhões em novos parques urbanos

Executivo municipal continua empenhada na mudança estrutural do ordenamento do território na autarquia.

A Câmara de Sintra aprovou, esta quarta-feira, a adjudicação das obras de dois novos parques urbanos, num investimento superior aos três milhões de euros.

Os trabalhos para a primeira fase do parque municipal florestal da Carregueira, com um investimento de quase um milhão e seiscentos mil euros arrancam já em janeiro do próximo ano. A empreitada, que terá a duração de 18 meses, engloba no total 192 hectares e vai transformar a zona no segundo maior parque florestal da Área Metropolitana de Lisboa.

Para o presidente da Câmara Municipal de Sintra, a Serra da Carregueira é uma das manchas verdes de maior expressão no concelho, que “urge conservar e cujo uso deverá ser potenciado de forma a garantir o usufruto e a proteção dos recursos naturais deste lugar”.

“Este é um projeto do arquiteto Sidónio Pardal, desenvolvido num conceito sustentável e participado”, lembrou Basílio Horta, na altura em que foi feito o anúncio da transformação em breve do parque florestal. A obra “pretende salvaguardar e valorizar as pré-existências da paisagem natural, como árvores, muros, ruínas ou caminhos”, sublinhou também no mesmo momento.

Mas a reunião, de hoje, do executivo camarário aprovou também a obra, de valor estimado superior a um milhão e seiscentos mil euros, do prolongamento do parque urbano de Fitares, em Rio de Mouro, que se vai juntar ao parque linear do Cacém, conseguindo-se assim a ligação entre duas freguesias.

Ambas as obras, agora aprovadas, contribuem para tendência da mudança estrutural do ordenamento do território na autarquia, que Basílio Horta, já por várias vezes, afirmou que gostava que fosse o seu legado enquanto presidente da câmara de Sintra.