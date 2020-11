PCP abstém-se e abre a porta a aprovação do OE

As atenções estão agora viradas para o PAN, que apenas revelará o sentido de voto amanhã.

O PCP anunciou que irá abster-se quinta-feira na votação final global do Orçamento do Estado abrindo caminho à aprovação do documento.

O anúncio foi feito pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, que destacou que os comunistas conseguiram a aprovação de várias medidas importantes, nomeadamente nas áreas da saúde e proteção social.

As atenções estão agora viradas para o PAN, que apenas revelará o sentido de voto amanhã. Já que com a abstenção do PCP, bastará ao Governo que o PAN também se abstenha para que o OE2021 tenha luz verde.

O PS deverá ser o único partido a votar favoravelmente o Orçamento, enquanto a direita e o Bloco de Esquerda votarão contra.