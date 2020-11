Veado rouba espingarda a caçador e foge

Um veado antecipou-se e conseguiu roubar uma espingarda a um caçador, que ficou presa dos chifres do animal. O caso aconteceu na República Chega e, agora, as autoridades estão à procura de ajuda para encontrar a arma.

Acontece que um grupo de caçadores estava numa floresta quando, de repente, um veado, que se assustou com um cão, correu em direção a um dos caçadores do grupo, rasgou-lhe a manga da camisola e, com os chifres, levou a espingarda o homem.

“A espingarda, que o caçador tinha pendurado no seu braço esquerdo - felizmente sem munição - escorregou para os chifres do veado e ele desapareceu com ela”, relatou a polícia chega à agência de notícias Reuters na terça-feira.

Apesar de outro caçador ter avistado o veado a cerca de um quilómetro de distância, ainda com a rifle, “os caçadores vasculharam a floresta, mas não encontraram a arma”, disseram as autoridades, que apelam aos cidadãos que se encontrarem a arma, os contactem.