Plano para vacina nos próximos dias

A ministra da Saúde garantiu ontem que o plano para a distribuição da futura vacina da covid-19 será conhecido nos próximos dias. Marta Temido assegurou que o risco de o país não estar preparado para a chegadas de vacinas é “zero”, sublinhando que se começou a trabalhar nos aspetos relacionados com a vacinação nos últimos meses, nomeadamente armazenamento e distribuição.

Em relação ao público-alvo inicial, Marta Temido indicou que será primeiramente distribuída por “populações em função de grupo etário, de exposição a fatores profissionais de maior risco e também da sua imprescindibilidade para a segurança geral”, sublinhando o histórico positivo do país em matéria de vacinação, que faz com que questões como a vacina ser ou não gratuita não se coloquem.

Em Portugal todas as vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação são gratuitas e António Costa já tinha garantido em agosto que a vacinação da covid-19 seria gratuita e universal, sendo que está prevista uma priorização no acesso – de resto como nos restantes países. Marta Temido deslocou-se à região Norte, que continua a registar a maior incidência de novos casos de covid-19, agora com um abrandamento no distrito do Porto mas onde se verificou nas últimas semanas um agravamento da incidência no distrito de Bragança.