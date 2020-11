Acompanhe a votação final global do Orçamento do Estado 2021

A votação final global do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) decorre esta quinta-feira no Parlamento.

Apesar do voto contra do Bloco de Esquerda, a documento será aprovado devido à abstenção do PCP, do PEV e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

O plenário já começou, iniciando-se com a discussão e votação das normas avocadas pelos partidos, finalizando de seguida a apreciação na especialidade da proposta do Governo.

Acompanhe aqui em direto a sessão na Assembleia da República.