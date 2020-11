Despiste da Avenida das Descobertas obriga ao corte do trânsito

O despiste de uma viatura ligeira na Avenida das Descobertas, em Lisboa, na manhã desta quinta-feira obrigou a Polícia de Segurança Pública a cortar o acesso ao IC19 para Lisboa.

Até ao momento, a PSP não tomou conhecimento de nenhum ferido.

No Twitter da força de segurança, é pedido aos automobilistas que circulem com precaução, visto que está a ser feita a limpeza da via.