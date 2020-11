Criador de The Crown convenceu namorada a interpretar papel na quarta temporada da série

Para garantir que o projeto não iria influenciar a relação amorosa o casal decidiu que não se falava sobre The Crown fora do cenário e dos bastidores da série.

O criador de uma das séries do momento da plataforma Netflix, The Crown, Peter Morgan, namora com uma das atrizes que faz parte do elenco da quarta temporada da série que retrata a vida da Rainha Isabel II e da monarquia britânica.

Gillian Anderson, a atriz que dá vida a Margaret Thatcher, é namorada de Peter Morgan desde 2016. Foi mesmo Morgan que convenceu Gillian a interpretar o papel de primeira-ministra britânica.

Esta foi a primeira vez que o casal trabalhou em conjunto e para garantir que o projeto não iria influenciar a relação amorosa decidiram que não se falava sobre The Crown fora do cenário e dos bastidores da série. "Para a nossa própria sanidade, e para o benefício do relacionamento, tínhamos limites muito claros... Eu não vou comentar os guiões, mas tu não podes fazer comentários sobre a minha interpretação", contou Gillian Anderson numa entrevista à Harper's Bazaar.