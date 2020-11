PJ realiza mais de 50 buscas no Norte em operação contra fraude em fundos europeus

A Polícia Judiciária está a realizar, esta quinta-feira, mais de 50 buscas em Chaves, Porto, Vila Real, Braga e Fafe, na sequência de uma investigação a um caso de alegada fraude na obtenção de fundos europeus, no valor de três milhões de euros.

A operação policial, coordenada pela Polícia Judiciária do Porto com o auxílio da Autoridade Tributária, conta com cerca de 150 inspetores no terreno, segundo o Jornal de Notícias.

Em causa, estará um esquema de inflacionamento de faturas, para obter fundos do Quadro de Referência Estratégica Nacional indevidamente.