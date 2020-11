Irmãos acusados de tentativa de homicídio após conflito em espaço de diversão noturna

Dois irmãos, de 26 e 23 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por sobre eles recaírem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Em comunicado, esta quinta-feira, a PJ revela que os factos foram praticados na madrugada do passado dia 09, depois os suspeitos terem entrado em conflito com a vítima no interior de um espaço de diversão noturna sedeado na localidade de Corroios.

“Depois de saírem do estabelecimento, os suspeitos perseguiram a vítima e, em plena via pública, intercetaram-na, alvejaram-na com, pelo menos, três disparos de arma de fogo, que a atingiram nas pernas e no abdómen e a colocaram em risco de vida, colocando-se, de seguida, em fuga para parte incerta”, explica a autoridade.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhes foram aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área da respetiva residência e proibição de contactos.