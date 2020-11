Paul McCartney admite que utiliza teleponto para se lembrar de músicas dos Beatles

Paul McCartney disse, esta quinta-feira, numa entrevista ao podcast SmartLess, que precisa de ajuda a recordar-se das letras de certos temas e utiliza o teleponto para garantir que não se engana a cantar em algumas canções. O cantor deu o exemplo da música Eleanor Rigby.

"Às vezes estou a tocá-la e penso no que hei-de jantar, se corte na sopa ou se tome o menu completo. E depois páro, e penso: estou a cantar a 'Eleanor Rigby'! Separei-me do Paul e da fama, e há pedaços do meu cérebro a ir em direções opostas", disse. "Aí esqueço-me da canção, e preciso do teleponto".

Recorde-se que já em 2019 o cantor dos Beatles tinha confessado necessitar de rever as letras das músicas antes dos concertos da banda.